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Сергей Клюгин: «Если бы Лысенко попал на чемпионат мира в Будапеште, то в тройке призеров был бы точно»

Победу на чемпионате мира одержал итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2,36 м, третьим стал Мутаз Баршим из Катара (2,33).

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