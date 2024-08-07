Реестр «плохих» проектировщиков предложили создать в Забайкалье

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Забайкальского края Сергей Гальченко в ходе обсуждения с Народным фронтом вопроса благоустройства районов предложил составить список «плохих» проектировщиков.
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