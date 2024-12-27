Профессор Владимиров рассказал об опасности заражения холерой

В Таиланде зарегистрирована вспышка холеры, в результате которой уже заразились 200 человек. Эксперты предупреждают, что заболевший человек может не сразу распознать симптомы, особенно если он недавно побывал в этом государстве или имел контакт с теми, кто вернулся из Таиланда.
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