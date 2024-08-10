Почему Анкара делает ставку на Камалу Харрис, а не на Дональда Трампа

После того как турецкая разведка выступила посредником в крупнейшей за последнее время операции по обмену пленными из семи стран, ее бывший глава и нынешний министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что «операция была проведена полностью благодаря внешнему вмешательству в Турцию».
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