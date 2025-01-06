В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

ВВ

Василий Васильев

Из последнего замечания депутата Бессараб Светланы делаю вывод. Только после завершения переходного периода пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года, наступит время вернуть прежний пенсионный возраст. А до ЭТОГО момента вернуть прежний пенсионный возраст НЕЛЬЗЯ. Ибо реформу надо завершить и точка. А потом можно начать новую реформу с возвращением прежнего пенсионного возраста. Все логично, хотя здравого смысла в ЭТОМ нет, от слова СОВСЕМ. Неужели необходимо полностью погрузиться в дерьмо, что бы унюхать как это дерьмо пахнет ?