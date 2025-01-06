В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили
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ВВ
Василий Васильев
Из последнего замечания депутата Бессараб Светланы делаю вывод. Только после завершения переходного периода пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года, наступит время вернуть прежний пенсионный возраст. А до ЭТОГО момента вернуть прежний пенсионный возраст НЕЛЬЗЯ. Ибо реформу надо завершить и точка. А потом можно начать новую реформу с возвращением прежнего пенсионного возраста. Все логично, хотя здравого смысла в ЭТОМ нет, от слова СОВСЕМ. Неужели необходимо полностью погрузиться в дерьмо, что бы унюхать как это дерьмо пахнет ?
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