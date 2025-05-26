Ученые раскрыли древний генетический механизм развития растений

Японские ученые из Университета Кобе сделали неожиданное открытие: ген RLF, отвечающий за формирование корней у современных растений, выполнял аналогичную функцию у древних печеночников — примитивных растений, не имеющих настоящих корней.
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