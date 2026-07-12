BBC показала 3D-модель гола Беллингема в ворота Норвегии, перед которым мяч мог задеть трос камеры-паука

BBC показала голевую атаку сборной Англии в матче против Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира (2:1, экстра-таймы) с помощью собственной 3D-модели.
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