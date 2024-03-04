ФАС предлагает модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен

ФАС разъяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами ФАС разработала методику оценки экономически обоснованного роста стоимости товаров — она должна учесть резкое повышение спроса и затраты бизнесаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект методических рекомендаций для определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей.