Минвостокразвития выделит 50 млрд рублей на защиту от паводков

До 2030 года почти 50 млрд рублей вложат в гидрозащитные сооружения на Дальнем Востоке. В регионах активно готовятся к паводкам: в Амурской и Забайкальской областях, Приморском и Хабаровском краях ведутся работы по защите рек.
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