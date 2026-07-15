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Царьград

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Минвостокразвития выделит 50 млрд рублей на защиту от паводков

Минвостокразвития выделит 50 млрд рублей на защиту от паводков

До 2030 года почти 50 млрд рублей вложат в гидрозащитные сооружения на Дальнем Востоке. В регионах активно готовятся к паводкам: в Амурской и Забайкальской областях, Приморском и Хабаровском краях ведутся работы по защите рек.

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