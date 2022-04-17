Результаты «Арена Полумарафон 2022» в Санкт-Петербурге

17 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон» на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты забега (чистое время по чипу): 5 км, мужчины 1.
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