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Результаты «Арена Полумарафон 2022» в Санкт-Петербурге

17 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон» на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты забега (чистое время по чипу): 5 км, мужчины 1.

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