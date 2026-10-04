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Царьград

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600 машин застряли перед Крымским мостом: пробки до 2 часов

600 машин застряли перед Крымским мостом: пробки до 2 часов

На подъездах к Крымскому мосту днём 20 июля образовались многокилометровые очереди: со стороны Тамани ожидают около 400 машин, со стороны Керчи — ещё 250.

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