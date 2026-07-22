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Царьград

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Variety сообщил о смерти актера Майкла Престона в возрасте 93 лет

Variety сообщил о смерти актера Майкла Престона в возрасте 93 лет

Известный британский актер Майкл Престон, сыгравший в фильме "Безумный Макс 2", скончался на 93-м году жизни во Флориде.

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