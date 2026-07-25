ФНПР приветствует ограничения для самозанятых с октября 2026 года

Сергей Черногаев из ФНПР поддержал ограничение для самозанятых на работу более 60 часов в месяц. Новое регулирование, вступающее в силу с 1 октября 2026 года, направлено на признание фактических трудовых отношений через платформы.
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