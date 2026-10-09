«Хоть ящик пробирок урони»: Главный инфекционист ФМБА рассказал о защите противочумных лабораторий

Доктор медицинских наук Владимир Никифоров прокомментировал ситуацию в Иркутской области, где скончалась сотрудница противочумного институтаГлавный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал RTVI, как организованы меры безопасности в лабораториях, в которых изучают чуму.