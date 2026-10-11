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Царьград

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Нижегородка заплатит 110 тысяч за фиктивную регистрацию мигранток

Нижегородка заплатит 110 тысяч за фиктивную регистрацию мигранток

32-летняя собственница квартиры в Нижнем Новгороде незаконно поставила на учёт двух гражданок ближнего зарубежья, за что суд назначил ей штраф в 110 тысяч рублей.

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