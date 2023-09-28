Если дёрнется-не будет Америки!...письмо Байдену от русского министра

Сергей Гощанский

мутная статейка. О ракетных поездах - не Ельцин их уничтожил. Перед смертью В.И.Илюхин занимался расследованием деятельности Путина по незаконному уничтожению самых современных ракетных комплексов РТ-23 21 Март 2011 Robin - В рамках работы над обвинительным заключением офицерского трибунала по «делу Путина» Виктор Иванович Илюхин вышел на беспрецедентные факты национального предательства, – отметил депутат Госдумы С.П.Обухов, рассказывая по просьбе СМИ о деятельности В.И.Илюхина в последнее время. – Широко известно, что по указанию В.Путина и без всяких обоснований были ликвидированы две наших военные базы во Вьетнаме (Камрань) и на Кубе (Лурдас), космическая станция «Мир», имевшие исключительно важное значение в обеспечении безопасности России. Однако В.И.Илюхин раскопал документы, которые доказывали, что в 2002-2004 гг. по указанию В.В.Путина и настоянию американцев были уничтожены три дивизии ракетных войск стратегического назначения с ракетными комплексами РТ-23 на железнодорожной основе – самые современные комплексы, которые Россия получила от СССР и которым не было аналогов в мире. Было уничтожено несколько десятков ракет, несущих по 10 боезарядов каждая. Ракеты не исчерпали своего технического ресурса нахождения на боевом дежурстве. О ...создавшего "Посейдон", "Кинжалы", "Сарматы" - это советские разработки