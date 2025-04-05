Инвесторы побежали из Америки

Больше всего от тарифов Трампа пострадал фондовый рынок АмерикиAP читайте на monocle.ruБольше всего от тарифов Трампа пострадал фондовый рынок АмерикиТарифы президента Трампа спровоцировали затяжную массовую продажу ценных бумаг.
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