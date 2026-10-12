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Татар-информ

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Эксперты Татарстана обсудили риски ИИ и способы их минимизации

Эксперты Татарстана обсудили риски ИИ и способы их минимизации

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» обратил внимание на потенциальные риски, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта.

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