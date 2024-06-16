FT: Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу

Европейские страны все еще зависят от российского топлива Россия в мае текущего года сумела обогнать США по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региона отказаться от российского топлива, сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.
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