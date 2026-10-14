На грани реальности и вымысла, в мире, где каждый кадр напоминает стоп-кадр из несуществующего фильма, живет и творит Алекс Прагер — американская художница и фотограф, чьи работы невозможно спутать ни с чьими другими.
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