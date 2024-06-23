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Новость для пенсионеров: готовится вторая пенсия для тех, кто достиг 60-65 лет

Новость для пенсионеров: готовится вторая пенсия для тех, кто достиг 60-65 лет

Новость для пенсионеров: готовится вторая пенсия для тех, кто достиг 60-65 лет Ирэн ОрлонскаяПожилым гражданам России было предложено получить вторую пенсию по достижении 65 лет.

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Комментарии
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С С
&quot;В России пенсии рассчитываются на основе индивидуальных страховых взносов, которые граждане вносят в Пенсионный фонд. Размер пенсии зависит от стажа работы, заработной платы, возраста выхода на пенсию и других факторов...&quot; Кто бы это нам, убогим, хоть раз расписал? А? ГосДума РФ? Вы каждого приговариваете к мизеру, не давая возможности самим перепроверить ваши расчеты. Это как называется??? А это означает, что мы для для этих &quot;слуг народа&quot;, быдло. Которое должно молча жевать то, что ему отмерили избранники.
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