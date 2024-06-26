Компания Bentley представила новый Continental GT

Модель четвертого поколения впервые со времен S2 Continental может похвастать одинарными фарами, причем они обзавелись «ресничками» на манер концепта EXP 100 GT и коллекционного родстера Mulliner Bacalar.
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