The explosion thundered in the city of Poltava on Ukraine, the Ukrainian Channel 24 reported. Russia began striking at the Ukrainian infrastructure on October 10, 2022 — two days after the terrorist attack on The Crimean bridge, behind which, according to the Russian authorities, there are Ukrainian special services.
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