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В Самарской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении мошенничества в сфере кредитования

В рамках расследования ранее возбужденного УФСБ России по Самарской области уголовного дела сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении мошенничества в сфере кредитования.

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