Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях воздействия жары на машину

Автоэксперт Егор Васильев рассказал, какие могут быть последствия воздействия жары на машину. В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что салон при отсутствии вентиляции может превратиться в «тепличный парник».
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