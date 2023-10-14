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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» хочет нанять экс-спортивного директора «Лейпцига» Эберля

«Ливерпуль» хочет нанять экс-спортивного директора «Лейпцига» Эберля

«Ливерпуль» намерен пригласить Макса Эберля на пост спортивного директора. В конце сентября 50-летний немец был уволен из «РБ Лейпциг», переговоры с ним также ведет «Бавария».

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