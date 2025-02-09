Теперь бывшим заключенным есть куда податься после освобождения

В Поморье открыли первый Центр пробации. Он предназначен для социализации бывших осужденных.Первый Центр пробации открылся на базе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.
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