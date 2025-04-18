Кукмара басуларында язгы кыр эшләре бара. Бу хакта «Хезмәт даны» сайтында Ризилә Корбанова яза. Һава торышы уңай килсә, чәчү кампаниясен 10–14 көндә башкарып чыгарга планлаштырабыз, ди Кукмара районының баш агрономы.
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