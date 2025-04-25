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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Победитель матча «Спартак» – ЦСКА сможет бороться за чемпионство. Накал будет запредельный». Юран о дерби

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на «Лукойл-Арене». «Это дерби, нервы на пределе, каждый хочет выиграть.

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