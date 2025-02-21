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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля ❄️ В Симферополе -3 и небольшой снег В Севастополе 0 и небольшой снег В Евпатории -2 и снег В Черноморском -3 и небольшой снег В Джанкое -3 и снег В Ялте 0 и небольшой снег В Алуште -1 и небольшой снег В Керчи -4 и небольшой снег В Армянске -2 и снег В Красноперекопске -2 и снег В Бахчисарае -1 и небольшой снег В Феодосии -2 и небольшой снег В Судаке -2 и облачно с прояснениями 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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