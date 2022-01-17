Мемориал "300 лет прокуратуре России" открыли в Хабаровске

В честь празднования 300-летия прокуратуры России в Хабаровске в торжественной обстановке состоялось открытие монументального памятника "300 лет прокуратуре России", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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