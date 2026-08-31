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Газета.ру

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Москвичи задержали фаната Чикатило на детской площадке на Осеннем бульваре

Москвичи задержали фаната Чикатило на детской площадке на Осеннем бульваре

Москвичи задержали на Осеннем бульваре подозрительного мужчину, наблюдавшего за детьми на игровой площадке; в его телефоне обнаружили видео с маньяком Чикатило.

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