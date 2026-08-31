Москвичи задержали фаната Чикатило на детской площадке на Осеннем бульваре

Москвичи задержали на Осеннем бульваре подозрительного мужчину, наблюдавшего за детьми на игровой площадке; в его телефоне обнаружили видео с маньяком Чикатило.
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