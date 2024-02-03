В результате ночных ударов США в Сирии и Ираке погибли мирные жители и военные. Авиаудары армии США привели к гибели «ряда мирных жителей и военнослужащих, ранениям, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности», сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.