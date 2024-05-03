Православная Пасха в 2024 году: духовный смысл, приметы и запреты, пасхальная служба

5 мая наступит главный праздник всех православных христиан Елизавета Гриценко София Токарева В воскресенье, 5 мая, православные христиане будут отмечать Пасху, или Воскресение Христово, главный праздник верующих.
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