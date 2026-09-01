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30 фото, после которых вы полюбите дикую природу ещё сильнее

30 фото, после которых вы полюбите дикую природу ещё сильнее

Мы привыкли считать дикую природу прекрасной, величественной и опасной. Но она ещё и невероятно забавна, трогательна и порой абсурдна, как и её удивительные творения.

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