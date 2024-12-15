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В Керченском проливе потерпели крушение два танкера: погиб один моряк, идет спасательная операция

В Керченском проливе потерпели крушение два танкера: погиб один моряк, идет спасательная операция

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма. По данным МЧС РФ, танкер «Волгонефть 212» после полученных повреждений сел на мель, «Волгонефть 239» также получил повреждения и лег в дрейф.

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