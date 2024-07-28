Путин рассказал об ответе на размещение американских ракет в Германии

В том случае, если США развернут свое вооружение в Германии, Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил Владимир Путин в ходе выступления на военно-морском параде в Петербурге.
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