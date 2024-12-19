Песков заявил о серьезном анализе обращений по теме СВО к прямой линии Путина

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Направленные на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным вопросы жителей России о спецоперации РФ (СВО), обеспечении военнослужащих и их семейств будут внимательно анализировать.
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