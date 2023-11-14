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Спички - не игрушка

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Революция геев произошла в Ватикане

Революция геев произошла в Ватикане

Автор Telegram-канала ГОЛОВАНОВ @romagolovanov - «Специально для RT» :    Vatican News: «Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение, быть крёстными родителями и свидетелями на венчании.

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