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Меладзе, Сафонов - кто следующий? Сбежавшая из России элитка задала новый тренд на расставание

Меладзе, Сафонов - кто следующий? Сбежавшая из России элитка задала новый тренд на расставание

Сбежавшая из России элитка задала новый тренд на расставание. Константин Меладзе, Кирилл Сафонов - кто следующий? Потеря значительной части доходов негативно отражается на семейной жизни звёздных релокантов.

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