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Женщине сорвало скальп во время катания на колесе обозрения в Индии

Женщине сорвало скальп во время катания на колесе обозрения в Индии

ALAA BADARNEH/EPA/TASS На ярмарке в индийском штате Махараштра женщине сорвало скальп во время катания на колесе обозрения.

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