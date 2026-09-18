Лидер ХСС Зёдер призвал отправить живущих в Германии украинцев в ВСУ

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал не выплачивать так называемое гражданское пособие (Bürgergeld) живущим в Германии украинским мужчинам трудоспособного возраста и выступил за отправку их в ВСУ.