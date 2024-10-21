Министр обороны Украины Умеров дал совет главе ГУР Буданову после коррупционного скандала

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал совет главе Главного управления разведки (ГУР) страны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заниматься разведкой, а не военными закупками.
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