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Министр обороны Украины Умеров дал совет главе ГУР Буданову после коррупционного скандала

Министр обороны Украины Умеров дал совет главе ГУР Буданову после коррупционного скандала

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал совет главе Главного управления разведки (ГУР) страны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заниматься разведкой, а не военными закупками.

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