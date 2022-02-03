Berg PRESS

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В Австрии намерены бороться с зависимостью от российских газовых концернов

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Австрия сейчас зависит в сфере энергетики от российских газовых компаний и намерена бороться с этой зависимостью в будущем.

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