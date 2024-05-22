Малый Куйбас выдал 100-миллионную тонну руды

На ММК добыта 100-миллионная тонна руды с месторождения Малый Куйбас. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цех-рудник горно-обогатительного производства ММК достиг отметки в 100 миллионов тонн железной руды, добытой с месторождения Малый Куйбас.