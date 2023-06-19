smi.today

4 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    А про нелегальных мигрантов, которых 247000 чел. и которые бесчинствуют в России? Их батогами долбить до самой таджик...Лавров встретился...
  • Евгений Бут
    Уже встретилсяСи Цзиньпин отказ...
  • John Winson
    Если же в плане зависимости и выбирать, то лучше Развитый Китай, чем увядающий ЗападВласти России мен...

CNN: Учёные сообщили о пользе малых доз алкоголя для работы сердца и мозга

CNN: Учёные сообщили о пользе малых доз алкоголя для работы сердца и мозга

Специалисты в сфере кариологии из расположенного в Соединённых Штатах Бостона пришли к выводу о том, что не слишком большие дозы алкогольных напитков способны улучшить функционирование мозга и повлечь снижение вероятности болезней сердца и сосудов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх