Что делать с комнатными цветами, если надо уехать в отпуск: простое решение — не придется оставлять ключ соседям

Собираясь уехать в отпуск или командировку на долгое время, мы каждый раз сталкиваемся с проблемой: что делать с комнатными цветами? Особенно остро стоит вопрос, если некому поручить за ними ухаживать на время вашего отсутствия.
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