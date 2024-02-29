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Что делать с комнатными цветами, если надо уехать в отпуск: простое решение — не придется оставлять ключ соседям

Собираясь уехать в отпуск или командировку на долгое время, мы каждый раз сталкиваемся с проблемой: что делать с комнатными цветами? Особенно остро стоит вопрос, если некому поручить за ними ухаживать на время вашего отсутствия.

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