Путин: немцы согласны помогать Украине, потому что у ФРГ нет суверенитета

Граждане Германии согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у ФРГ суверенитета. С таким утверждением в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых выступил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
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