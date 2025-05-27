FT: в Европе считают план по отправке войск на Украину «мёртвым» без помощи США

План по отправке войск на Украину после заключения соглашения о прекращении огня можно считать «мёртвым» без поддержки со стороны США, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
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