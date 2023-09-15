РВ: Боевики ВСУ зашли в Клещеевку и сгорели

Зоя Копань

Если они без крови на руках, то у них два выхода или сдаться нашим войскам или в ад, а не в НАТО! Уж как эти продажные твари Турчинов, Поросенко, Зеленский ррвались в НАТО, они усиленно вооружались за эти 8 лет и знали твари что если будут в НАТО, то при нападении на Донбасс согласно пятой статьи эти твари с запада полезут всей ордой, зачистят Донбасс и полезут на нашу границу..