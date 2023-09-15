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РВ: Боевики ВСУ зашли в Клещеевку и сгорели

РВ: Боевики ВСУ зашли в Клещеевку и сгорели

Личный состав нацистских формирований киевского режима предпринял попытку закрепиться на территории населённого пункта Клещеевка, но оказался целью для беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Российской Федерации.

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Комментарии
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Зоя Копань
Если они без крови на руках, то у них два выхода или сдаться нашим войскам или в ад, а не в НАТО! Уж как эти продажные твари Турчинов, Поросенко, Зеленский ррвались в НАТО, они усиленно вооружались за эти 8 лет и знали твари что если будут в НАТО, то  при нападении на Донбасс  согласно пятой статьи эти твари с запада полезут  всей ордой, зачистят Донбасс и полезут на нашу границу..
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